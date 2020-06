Art.1: "Noi a differenza di Renzi lavoriamo per rafforzare l'allenaza"

Liguria - "A differenza di Renzi noi di Articolo Uno Liguria pensiamo che l' alleanza tra Campo progressista- Movimento 5 Stelle sia competitiva e decisiva per sconfiggere il centro destra di Toti e co. Contrariamente ai renziani, noi ci prendiamo l' impegno di rafforzare e non di dividere questa alleanza, che può mobilitare e convincere il mondo ligure popolare, di sinistra, tutto il mondo del lavoro,le energie della cultura,l' associazionismo, tutti gli elettori che vogliono il cambiamento in Liguria. Il tempo però è scaduto. Bisogna finalmente decidere sul nome del candidato del centrosinistra e M5s. Per questo, chiediamo la convocazione di una riunione della coalizione al fine di risolvere definitivamente la questione". Così in una nota l'esecutivo regionale di Articolo Uno.