Aristide Fausto Massardo è già in campo: "Disponibile a battermi con Toti unendo il centrosinistra"

Liguria - Aristide Fausto Massardo, già preside della facoltà d’ingegneria dell’Università di Genova e professionista stimato a livello internazionale, ha dato la sua disponibilità a guidare una vasta coalizione di sinistra e centro, allargata ai movimenti, ai sindaci, alle associazioni, per presentarsi unita alle prossime elezioni regionali e sconfiggere la giunta di destra, guidata da Giovanni Toti. E così Massardo illustrerà le sue posizioni e le sue proposte in un incontro pubblico, che si terrà a Sarzana il 6 febbraio alle 17.30 presso la Sala della Repubblica di Via Falcinello, 1 (c/o Pubblica Assistenza).

"Ascoltiamo, confrontiamoci, lavoriamo per unire le forze democratiche - dice Nicola Caprioni, ex assessore comunale sarzanese nel lanciare l'iniziativa -. Si tratta di un’opportunità straordinaria, che vuole riunire tutte le forze del centro-sinistra e allargare quest’area a quanti si oppongono a Toti, Salvini e al malgoverno regionale. La Liguria è una regione piccola con un ruolo preciso nella storia d’Italia; è la regione dalla quale sono partiti tutti i movimenti innovativi, poi propagatisi a livello nazionale".