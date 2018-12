Approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021 della Regione

Schieramenti compatti, con l'eccezione dell'astensione di Pisani, che dopo aver lasciato il gruppo del M5S si appresta a entrare in Liguria popolare.

Liguria - Con 16 voti a favore (maggioranza di centrodestra), 12 contrari (Pd, Rete a Sinitra/LiberaMente Liguria, Liguri con Paita e Movimento cinque stelle) e 1 astenuto (Gabriele Pisani del Gruppo misto) è stato approvato il disegno di legge 228 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-21”

Approvati all’unanimità numerosi ordini del giorno collegati alla legge di bilancio presentati dai gruppi di maggioranza e minoranza.



Le risorse effettive iscritte nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 ammontano a 5,3 miliardi di euro di cui oltre 4,4 miliardi con vincolo di destinazione. Le principali risorse discrezionali a carattere ricorrente, pari a circa 400 milioni, sono rappresentate dai tributi propri (381 milioni di euro). I trasferimenti per la programmazione comunitaria U.E./Stato 2014-2020 ammontano a 128 milioni di euro. Il Fondo Sanitario Regionale, pari a 3,3 miliardi, è finanziato da una quota IRAP (502 milioni di euro), dall'addizionale IRPEF (281 milioni di euro) e dalla compartecipazione regionale all'IVA (oltre 2,2 miliardi ) a cui si aggiungono ulteriori fondi correnti vincolati per 396 milioni. Le previsioni di bilancio del comparto sanitario sono state costruite con riferimento alle ultime Intese Stato-Regioni di riparto del Fondo Sanitario 2018. Le partite di giro figurano iscritte in oltre 2 miliardi per un totale di oltre 7,3 miliardi di euro.

La spesa effettiva, al netto delle partite di giro, prevista nel bilancio regionale per l'anno 2019 ammonta complessivamente a 5,3 miliardi di euro. Le partite di giro ammontano a oltre 2 miliardi, per un totale di euro 7,3 miliardi di euro.



Le spese più rilevanti

64,8 milioni, quale quota discrezionale, per la Tutela della Salute di cui 60 milioni per il ripiano dei disavanzi pregressi (esercizio 2018) oltre a 12 milioni per il ripiano pluriennale dei disavanzi relativi all'esercizio 2004.



41,2 milioni per i Diritti Sociali, le Politiche Sociali e della Famiglia di cui 15,5 milioni per interventi per persone con gravi disabilità, 13,9 milioni di quota regionale per il fondo sociale, 10 milioni a favore delle ARTE di cui 3 milioni per Arte Genova a fronte delle attività conseguenti al crollo del ponte Morandi e per sostenere le attività di valorizzazione del patrimonio abitativo oltre a 0,3 milioni quale sostegno economico all'utenza di edilizia residenziale pubblica;



49,9 milioni per interventi in materia di Trasporti e Diritto alla Mobilità di cui 17,1 milioni per il trasporto su gomma e 17,8 per quello su rotaia; 2,7 milioni di euro, finanziati con il ricorso all'indebitamento, per interventi di riqualificazione del porticciolo di Genova Nervi,



1,1 milioni per il biglietto integrato e 200 mila euro per la prosecuzione della sperimentazione della lotta all'evasione tariffaria;



8,8 milioni di fondi discrezionali per Istruzione e diritto allo studio, di cui 3 milioni per il funzionamento di ALISEO comprensivo dei fondi per la prima fase di stabilizzazione dei dipendenti, 3 milioni per le attività di prima formazione e 350 mila per i centri di formazione integrata.



4,6 milioni per la Tutela e la valorizzazione dei Beni e delle Attività culturali tra i quali 1 milioni contributo Carlo Felice, 760 mila teatro stabile di Genova, 308 mila collezione Wolfson, 140 mila sovvenzioni per istituzioni culturali e 400 mila per iniziative nell'ambito dell'attività cinematografica dello spettacolo dal vivo e della cultura tra i quali 30.000 euro per il festival della Scienza



5,4 milioni per le Politiche giovanili Sport e Tempo libero, di cui 4 milioni per interventi infrastrutturali per l'impiantistica sportiva finanziati con il ricorso all'indebitamento



7,4 milioni per il Turismo, tra i quali si segnalano 1,5 milioni per le attività di promozione turistica, 1,3 milioni per il funzionamento dell'Agenzia di promozione turistica e 1,5 milioni per interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico finanziati con ricorso all'indebitamento ;



18,8 milioni per Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa di cui 6,4 milioni di euro per interventi di riqualificazione urbana nel Comune della Spezia e 2,4 milioni per interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale nel Comune di Savona, entrambi finanziati con il ricorso all'indebitamento;



14,1 milioni per Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente tra i quali 2,2 milioni di euro per il Piano regionale per la difesa del suolo, finanziati con il ricorso all'indebitamento, e 2,5 milioni di euro per l'estinzione degli incendi boschivi;



9,6 milioni per il Soccorso Civile tra i quali 3 milioni di euro per attività di protezione civile;



19,4 milioni per lo Sviluppo Economico e Competitività di cui 10 milioni per la realizzazione della nuova scuola politecnica -polo universitario di Ingegneria presso il parco scientifico e tecnologico di Erzelli, finanziato con ricorso all'indebitamento, e 3,6 milioni quale cofinanziamento regionale ai programmi comunitari FESR;



18,5 milioni per le Politiche per il lavoro e la Formazione professionale di cui 7,8 milioni quale cofinanziamento regionale al PO-FSE 2014-2020 e 6,3 milioni per il finanziamento di ALFA;



16,9 milioni per le Politiche Agroalimentari e la Pesca tra i quali 7,7 milioni quale cofinanziamento regionale del PSR;



12,3 milioni per le Relazioni con le Altre Autonomie Territoriali e Locali.