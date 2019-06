Appendino indagata, Gagliardi: "I grillini scelgano da che parte stare"

Liguria - "Solidarietà al sindaco Chiara Appendino, che prima ancora di affrontare un processo è processata fuori da un’aula di Tribunale. Noi siamo coerenti, come sempre: chi sbaglia paga e non può rappresentare le istituzioni, ma in uno stato di diritto sono i tribunali a giudicare i colpevoli. Chi è incoerente, ancora una volta, l’ennesima, sono i grillini: che per Siri, indagato per peculato, hanno mosso il mondo fino a fargli revocare l’incarico. Addirittura minacciando la stabilità dell’esecutivo, da buoni moralisti senza morale. Per la Appendino, saprà dimostrare la bontà del suo operato. Grilli, decidete da che parte stasera: perché non si può essere garantisti il lunedì e giustizialisti il mercoledì. State crollando sotto il peso delle vostre contraddizioni, ed era solo questione di tempo.” Ha commentato così Manuela Gagliardi, deputato ligure di Fi, la notizia dell’indagine per peculato del sindaco di Torino Chiara Appendino, coi relativi commenti.