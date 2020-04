Appalti, Gagliardi: "Sindacati mossi da ideologia, non da bene per lavoratori"

Liguria - "Probabilmente alle sigle sindacali che si schierano contro l'ipotesi del presidente Toti di rendere più agevole e liberale l'accesso agli appalti pubblici sfugge il fatto che questo è il settore che al momento può garantire non solo una immediata ripartenza economica del Paese, perché coinvolge molte filiere produttive, ma permette l'immissione di liquidità nel commercio e la creazione di posti di lavoro nell'immediato. Il modello utilizzato a Genova per la ricostruzione del ponte Morandi ne è l'esempio". Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.



"Nessuno ha mai parlato di togliere regole e controlli, bensì di velocizzare procedure obsolete che fanno perdere tempo e denaro, ritardi che non possiamo assolutamente permetterci in questo momento. Siamo tutti sulla stessa barca, ma forse qualcuno non legge i dati economici del paese in profondo rosso ed è mosso più dall'ideologia del voler dire no a tutti i costi a ogni soluzione per affrontare i problemi invece che a pensare al benessere dei lavoratori e alla ripresa dell'Italia", conclude.