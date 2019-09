Apicoltura, consiglio regionale unito per stato di calamità

Liguria - Oggi pomeriggio il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi sulla crisi della produzione di miele in Liguria nel 2019. Il documento impegna la giunta affinché le pratiche necessarie alla richiesta di calamità naturale vengano ultimate il più celermente possibile e di farsi, quindi, parte attiva con il Governo affinché tale richiesta venga riconosciuta o, diversamente, a individuare soluzioni alternative per sostenere le imprese del settore in collaborazione con le associazioni di categoria.



"Settimana prossima faremo partire la richiesta di Stato di calamità naturale per l'apicoltura ligure - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Stefano Mai -. Abbiamo ottenuto i dati dalle associazioni apistiche la settimana scorsa e procederemo affinché le nostre richieste possano essere approvate dal Governo".



"Sono contento che i 5 stelle e il PD in Consiglio regionale abbiano riconosciuto la bontà del mio lavoro e supportato questa mia azione - prosegue l'assessore Mai -. Ora ci aspettiamo che a questo punto il governo nazionale, nel quale loro siedono, accetti ogni richiesta di danni per sostenere i liguri e la Liguria".



Come ricorda l'assessore Mai, l'azione di Regione Liguria è già in itinere da settimane.

"Anche in questo caso, come ho sempre fatto per tutte le calamita naturali, mi sono attivato immediatamente da quando le associazioni apistiche mi manifestarono questo problema. Già settimane fa ho dato mandato all'Ispettorato agrario regionale di fare tutto ciò che è necessario per la richiesta di stato di calamità naturale. Ora siamo pronti".



"Voglio ricordare che l'apicoltura è un settore che normalmente non può ottenere fondi per le calamita naturali perché il miele è una produzione assicurabile - precisa l'assessore Mai -. Tuttavia, su richiesta delle regioni, è stata proposta la deroga alla legge 102 che prevede questo limite. Solo se verrà accolta questa richiesta da parte del Ministero, potranno essere concessi i rimborsi per i danni che il clima ha causato l'apicoltura".