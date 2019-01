Anche Toti a Torino per la manifestazione pro Tav

Liguria - Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti parteciperà alla manifestazione di Torino a favore della Tav, prevista sabato 12 gennaio in piazza Castello.

“La Tav è un’infrastruttura fondamentale del Paese, indispensabile per la competitività del sistema logistico della Liguria. Fermare questa opera sarebbe un imperdonabile atto di autolesionismo - spiega il governatore – Pertanto, accogliendo l’invito degli organizzatori e in particolare dell’amico Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti, sabato sarò in piazza a Torino”.