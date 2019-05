Amministrative 2019, Toti: "Cresce il numero dei comuni che governiamo"

Il governatore ligure su Facebook: "Qui per costruire una Liguria migliore".

Liguria - "In Liguria gli elettori sono stati generosi con noi. Complimenti all’amico Carlo Bagnasco per il suo successo al primo turno a Rapallo": lo ha annunciato il presidente della Liguria Giovanni Toti in una diretta Facebook. "Complimenti a Santa Margherita con Paolo Donadoni, ai tanti sindaci del Ponente ligure, quelli già eletti o andati al ballottaggio, alla Val Bormida dove non avevamo mai vinto - ha proseguito Toti - Saremo qui per costruire una Liguria migliore per tutti. Sono molto contento di come sono andate le amministrative. I Comuni che governiamo aumentano ancora e tanti sindaci civici si sono avvicinati a noi: segno che un centrodestra ampio e plurale, fatto di buona politica è attraente e resta l'obiettivo», ha concluso Toti".