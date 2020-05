Ambulanze Covid, Italia viva: "Servizio abolito che mette a rischio tutti"

Liguria - Non sono tardate le reazioni dall'opposizione e in merito sono intervenuti i gruppi provinciale e regionale di Italia viva Sul tema delle ambulanze intervengono i rappresentanti di Italia viva Federica Pecunia, Juri Michelucci e Walter Ferando. I capigruppo della delegazione spezzina e di quella regionale scrivono: “In questa regione, come denunciamo da tempo, manca totalmente una gestione pensata dell’emergenza Covid. La situazione non è cambiata con il commissariamento da parte di Toti delle Asl liguri e la loro sottomissione ad Alisa. Ad oggi Alisa esercita la sua nuova funzione con la sola attenzione al risparmio contro gli interessi dei cittadini. Così accade che senza un motivo sanitario Alisa ha abolito, a partire da domani lunedì 18 maggio, il servizio ambulanze dedicato al trasporto dei pazienti Covid per cui per pazienti covid e no-covid saranno utilizzate le stesse ambulanze. Una decisione che coinvolge anche la Asl spezzina con esclusione dei trasferimenti tra reparti e ospedali coperti da Italy Emergenza, oggetto di una recente quanto onerosa decisione interna assunta appena prima del commissariamento. Tutti gli interventi quindi saranno gestiti secondo le regole del soccorso ordinario, senza dedicare ambulanze attrezzate in modo specifico per la gestione dell’emergenza Covid, come se il virus da lunedì non esistesse più e non ci fossero stati ancora ieri 51 nuovi contagi in Liguria”.

“Questa è l’ennesima decisione non solo incomprensibile - scrivono -, ma estremamente pericolosa per pazienti ed operatori che fino ad oggi potevano avere certezza di trasporto differenziato con la tutela massima prevista, mentre, da domani, abbandonate le necessarie specifiche divisioni di mezzi e presidi, pazienti e operatori saranno ancora messi in sicurezza? E il rischio di nuova propagazione del virus come sarà scongiurato ?

Perché in questa strana regione possiamo tornare all’ordinario per usare un’ambulanza mentre per pranzare al ristorante o andare dal parrucchiere ci vengono giustamente richieste mille cautele”.

Al commento di Michelucci e Pecunia si aggiunge quello dell'esponente Ferrando, dal consiglio regionale. In una nota si legge: “La decisione assunta la Alisa, tramite il Dipartimento Internazionale Regionale Emergenza 118 di sospendere i trasporti Covid nella provincia di Genova da lunedì 18 maggio 2020, sia una decisione improvvida e pericolosa. Questa sospensione del trasporto dei pazienti Covid con mezzi specifici, personale formato ed attrezzato, potrebbe far correre pericoli di infezione ai pazienti trasportati, ai militi e ai medici che si occupano del trasporto e al personale che nelle strutture territoriali, a cominciare dai Pronto Soccorsi, ricevono i pazienti . Invece che risparmiare su questa attività fondamentale a salvaguardia di tutti, sarebbe più opportuno che ci si occupasse di riaprire le attività di elezione negli ospedali e negli ambulatori territoriali”.