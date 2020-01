Alleanza con il M5S, il Pd ligure guarda a Roma e ci crede

Liguria - Sono Luca Erba, Iacopo Montefiori, Martina Giannetti e Gianmarco Franchi i componenti spezzini della segreteria regionale del Partito democratico presentata questa mattina dal segretario ligure Simone Farello nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Genova.



Un momento che è stato anche l'occasione per esprimere alcune considerazioni rispetto alle ormai imminenti elezioni regionali, fissate tra la fine del mese di maggio e l'inizio di giugno. Il tutto, ovviamente, sulla scorta di quello che accaduto domenica in Emilia-Romagna.

Farello e gli altri membri della segreteria ligure del Pd hanno parlato di un centrosinistra unito in Liguria, pronto a costituire una coalizione di cui il Pd sia traino e pilastro e con l'obiettivo dichiarato della vittoria alle urne.

Impossibile non affrontare il tema dei rapporti e delle alleanze possibili con il Movimento cinque stelle. Stando a quanto dichiarato dagli esponenti del Partito democratico le prossime saranno ore di attesa della decisione che sarà presa a Roma, ma pare che ci siano le condizioni per chiudere la trattativa in senso positivo, ricalcando lo schema con il quale è stata condotta l'opposizione alla giunta Toti nel corso degli ultimi anni.

Le dichiarazioni di chiusura confermate da Alice Salvatore anche nel corso della mattinata non dovrebbero essere più di tanto un ostacolo, cosa che invece era ritenuta la presenza di Luigi Di Maio al vertice del M5S.



Ritornando alla segreteria regionale del Pd - oltre che da Erba, consigliere comunale di 29 anni, attivo nel marketing, Montefiori, 33 anni, ex consigliere comunale e assistente parlamentare, Giannetti, 25 anni, praticante avvocato, e Gianmarco Franchi, membro di diritto in quanto segretario dei Giovani democratici liguri - è composta da Massimo Ferrante, presidente del municipio Bassa Val Bisagno e Fabio Franchini, consigliere dell'Unione dei comuni della Valle Scrivia, che con il segretario rappresentano Genova.

Tre i componenti savonesi: Cristina Battaglia, fisica e manager, Fulvio Briano, ex sindaco di Cairo Montenotte e Alessandra Gemelli, avvocato. Da Imperia arrivano Antonio De Bonis, già consigliere e assessore comunale e Pietro Emiliano Mannoni, consulente pubblicitario. Dal Tigullio la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio e Andrea Telchime, medico.



Membri di diritto anche la presidente dell'assemblea regionale Pd, Cristina Lodi, e il capogruppo in Regione, Giovanni Lunardon.