Alleanza Civica: "Per noi Massardo è il candidato presidente"

Liguria - "Come Alleanza Civica Liguria abbiamo da tempo elaborato un programma all’altezza dei bisogni e delle aspettative della nostra Regione e lo abbiamo sottoposto al tavolo dei civici e riformisti. Abbiamo individuato nel prof. Massardo il candidato presidente che ha condiviso il programma e che riteniamo possa essere in grado di realizzarlo. Se le altre forze politiche hanno idee diverse su programma e candidato, lo dicano apertamente. In questo caso c’è una sola strada da seguire: le primarie aperte a tutti i cittadini. Devono finire questa situazione di incertezza e i misteriosi giochi di palazzo, tutti fatti sopra la testa della Liguria e dei liguri. In assenza di uno scatto e un deciso cambiamento di rotta, non ci spaventa

neppure l'eventualità di andare anche soli al voto".