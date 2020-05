Alice Salvatore abbandona i Cinque Stelle e fonda "Il buonsenso"

Liguria - Alice Salvatore abbandona il Movimento Cinque Stelle e fonda una sua lista personale chiamata "Il Buonsenso", con tanto di sua effigie nel logo. Questa mattina l'ormai ex capogruppo regionale pentastellata che saluta sbattendo la porta, insieme al collega Marco De Ferrari, sancisce la spaccatura con gli altri colleghi del gruppo consiliare che peraltro era nell'aria, proprio nel momento in cui l’alleanza giallorossa alle prossime elezioni regionali liguri sta cercando, con fatica, un vero punto di partenza dopo mesi di tentenammenti. Il fronte anti-Toti perde insomma un po' della sua possibile, ma non scontata, omogeneità con un candidato ancora da svelare e un altro, Ferruccio Sansa, su cui ha spinto molto Linea Condivisa e parte della società civile. Ma che al momento rimane un'ipotesi.



Salvatore aveva vinto le “regionarie” ma aveva perduto la sua linea "oltranzista" nella votazione su Rousseau relativa all’alleanza con altri partiti: è stata dentro in questi mesi ma non ha mai nascosto di non essere d'accordo con la strategia nazionale che vedeva i Cinque Stelle associati al Pd in quella che potrebbe nel tempo diventare una vera e propria intesa strutturale. Si presenterà alle prossime elezioni regonali con la sua lista autonoma di cui sarà capolista e presidente candidato.



In alcuni passaggi della conferenza stampa, Salvatore ricorderà la promessa di Gianroberto Casaleggio ("Se M5s si allea col Pd, mi dimetto") e attaccherà la politica ligure e i governi che si sono alternati, di centrosinistra e centrodestra: "Guardate la sanità, è in uno stato pessimo e lo era anche prima del coronavirus. Si rende necessario un cambiamento di paradigma culturale. L'emergenza che stiamo vivendo ha messo in evidenza un mondo frammentato dagli interessi, dagli appettiti del privato. Il buon senso è frutto di esperienza, di ponderazione, dell'analisi di tutti gli scenari alternativi. Noi dobbiamo analizzare il problema da tutte le angolazioni per eleborare delle soluzioni. Il Buonsenso è un progetto di ampio respiro che si presenterà alle elezioni ma guarderà soprattuto al futuro. Abbiamo dimostrato con i fatti che niente e nessuno ci fa cambiare gli obiettivi, siamo quelli che rimuovono gli ostacoli e non si arrendono mai".