Agenzia turistica "In Liguria", Piana alla minoranza: "Non ci saranno sovrapposizioni"

Liguria - Enrico Ioculano di Pd Articolo Uno ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dai componenti del gruppo, in cui ha chiesto i motivi della divisione delle deleghe turismo e gestione dell’Agenzia turistica In Liguria. La gestione e riforma dell’Agenzia è passata – ricorda - al vicepresidente della Giunta, mentre in precedenza era accorpata all’assessorato al turismo quindi ora il Commissario dovrà tenere conto delle indicazioni sia del vicepresidente che dell’assessore e ciò potrebbe creare possibili sovrapposizioni.

Il vicepresidente della giunta Alessandro Piana ha illustrato le deleghe specifiche in capo alla Regione in materia di turismo e quelle dell’Agenzia, che si occupa anche di marketing territoriale e che sarà sottoposta ad un processo di riforma per ampliarne le competenze. “Come da programma di governo – ha aggiunto - l’agenzia promuoverà a 360 gradi la Liguria in Italia e all’estero”. L’assessore ha confermato la piena collaborazione con il collega Berrino nella presenza al Tavolo di concertazione sul turismo.