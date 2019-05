Agenda elettorale, per Benifei una domenica tra La Spezia e Genova

Liguria - Proseguono gli impegni elettorali dell’Onorevole Brando Benifei, candidato alle Elezioni Europee per il Partito Democratico nella Circoscrizione Nord Ovest, che nella giornata di domenica 19 maggio sarà alla Spezia, a Genova e nel Levante ligure.



Alle 10.30 alla Spezia, all’Urban Center in Via Carpenino, parteciperà all’incontro dal titolo: “La nostra Europa”, insieme ad Enrico Morando e Caterina Avanza, candidati del PD alle elezioni europee.



Alle 11.30 si sposterà ad Arcola per l’iniziativa: "Un contratto per il fiume magra. uno strumento di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile per Arcola e la Val di Magra". L’evento, introdotto da Tarcisio Porto, esperto di sviluppo locale, vedrà l’intervento del consigliere regionale Juri Michelucci e di Monica Paganini candidata a sindaco di Arcola.



Alle 16.00 sarà a Riva Trigoso a Sestri nella Biblioteca del mare in via Benedetto Brin per l’iniziativa: “Per una nuova Europa. Verde, giusta, democratica.” Dialogherà con Valentina Ghio, sindaca di Sestri levante, e i candidati alle elezioni europee Giuliano Pisapia e Angelica Radicchi.



Alle 17.00 si sposterà a Recco presso il Panificio Tossini in Via XXV Aprile per un incontro con i cittadini insieme al candidato sindaco Sergio Siri e i candidati alle elezioni europee Giuliano Pisapia e Angelica radicchi.



Alle 21.00 Sarà a Genova al Circolo PD Castelletto nella Salita San Nicolò 35 c per la “Festa per l'Europa”. Parteciperà all’incontro dal titolo: “L’Europa che vogliamo” con Angela Radicchi, candidata al Parlamento Europeo. La serata sarà moderata dal Segretario del circolo Max Morales.