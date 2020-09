Agata è il più votato dei non eletti, gli animalisti surclassano i No Gender

Liguria - Sono stati 101.424 gli elettori abitanti nella provincia della Spezia che si sono recati alle urne per le elezioni regionali 2020. Il 54,16% dei 187.255 aventi diritto. Le schede nulle sono state 3.143, le schede bianche 2.452. Otto quelle contestate. Di seguito tutte le preferenze per singolo candidato. Il più votato dei non eletti è l'ex sindaco di Levanto Ilario Agata del Partito Democratico, che conquista 2.264 preferenze personali. Segue una compagna di partito, l'avvocata sarzanese Francesca Castagna con 2.136 voti. Terzo in questa lista "di gradimento" è Andrea Costa di Liguria Popolare, capace di 2.102 preferenze. Sono i tre candidati sopra quota 2mila che non andranno a Genova.

Nessuno dei nomi che supportavano Massardo raggiunge le tre cifre, neanche Juri Michelucci (935). Il quarto candidato governatore per voti in provincia della Spezia è l'animalista Riccardo Benetti che batte anche l'ex capogruppo pentastellata Alice Salvatore. La genovese raccoglie 69 preferenze nello Spezzino, nove in più di Gaetano Russo del Popolo della Famiglia.



TUTTE LE PREFERENZE





*** Giovanni Toti presidente ***



LEGA

MEDUSEI GIANMARCO 4.573

BROGI LORENZO 1.385

GIORGI GIULIA 1.328

ERETTA COSTANTINO 800

CADEMARCHI LUIGINA 530



CAMBIAMO!

GIAMPEDRONE GIACOMO RAUL 4.211

MENINI DANIELA 1.065

BACCHINI ELIANA 914

ROSSI FAUSTO 242

BRAIDA ERICA 236



FRATELLI D'ITALIA

MANUCCI SAURO 1.179

RATTI BARBARA 1.046

BIANCHINI COSTANZA 300

PICETTI DANIELE 294

BINETTI ALESSIO 290



FORZA ITALIA – LIGURIA POPOLARE

COSTA ANDREA 2.102

CENERINI FABIO 424

ITALIANI ROBERTO 356

PELLEGRINI ELISABETTA 328

GALBIATI MARIA LUISA 152



LIGURIA UDC

FINI DONATELLA 314

ZITO DOMENICO 283

COZZANI SIMONETTA 174

SENSONI ROBERTO 87

DE PAOLI GIOVANNI 81







*** Ferruccio Sansa presidente ***



PARTITO DEMOCRATICO

NATALE DAVIDE3.361

AGATA ILARIO 2.264

CASTAGNA FRANCESCA 2.136

PECUNIA FABRIZIA 1.857

CANESSA PIER ALDO 1.736



LISTA SANSA PRESIDENTE

CENTI ROBERTO 1.967

LANZNASTER MARIA FRANCESCA 409

DADA' LAURA 209

PASSALACQUA ENRICO 140

MARTINI FRANCESCA 82



MOVIMENTO CINQUE STELLE

UGOLINI PAOLO 344

SIRI LIDIA 215

ARIODANTE MARCELLA 144

CHIONO GABRIELE 110

CATALANO DIEGO 107



LINEA CONDIVISA

BATTISTINI FRANCESCO 604

CASTELLANI CATIA 460

LICARI ANDREA 269

GOBBETTI SILVIA 204

GRISANTI STEFANIA 66



EUROPA VERDE – DEMOCRAZIA SOLIDALE

GERMI ANDREA 95

TOGNETTI PAOLA 29

BISO BENEDETTA 15

VITALI BRUNO 12

MARCESINI GIANNA 6







*** Aristide Massardo presidente ***



MASSARDO PRESIDENTE – ITALIA VIVA - +EUROPA – PSI

MICHELUCCI JURI DETTO JURI 935

BATTILANI ALBERTO 891

NOBILI DINA 283

FAGGIONI PAOLA ROBERTA ZARA 136

VETTORI FLORIANA 55







*** Riccardo Benetti presidente ***



ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI

GRADOLFI DIEGO 193

CAMPACCI STEFANIA 28

TAMBURRANO ANTONIO 16

DE GIAMPIETRO MICHELA 10





*** Alice Salvatore presidente ***



ALICE SALVATORE – IL BUONSENSO

FIDANZA BARBARA 130

SALVATORE ALICE 69

GASPARINI VITTORIO 63

ZANNONI FAUSTO 32





*** Gaetano Russo presidente ***



IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – NO GENDER NELLE SCUOLE

RUSSO GAETANO 60

MOLINARO LUCA 12

SELVAGGI MARIA PATRIZIA 8

BERNARDINI CATIA MARIA 5

GIORGI MARIA PAOLA 1







*** Giacomo Chiappori presidente ***



GRANDE LIGURIA – CHIAPPORI PRESIDENTE

PASINI EVASIO 53

BARBIERI VALENTINA 43

ORLANDI ANDREA 6

MANICONE ANNA -







*** Davide Visigalli presidente ***



RICONQUISTARE L'ITALIA

AMORUSO FIORELLA 30

COLASANTO GIANLUIGI 9

TEDESCO GIUSEPPA 5

GOTELLI MARINA 4

SANTORO PIETRO 1





Marika Kassimatis e Carlo Carpi non avevano liste associate