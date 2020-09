Affluenze a confronto: si è votato più oggi di cinque anni fa

provincia per provincia, comune per comune

Liguria - Con 101.346 elettori complessivi, l'affluenza provinciale si ferma al 54,09%, quasi 3 punti percentuali in più rispetto alla tornata regionale di cinque anni fa (51,77%): nonostante il Covid gli spezzini vanno alle urne seppur con le varianti numeriche, da territorio a territorio. Il comune dove si è votato di più è Levanto (70,62%) e probabilmente il voto amministrativo ha trascinato più persone ai seggi rispetto ad altri municipi. Il comune capoluogo si ferma a 49,68% mentre a Monterosso si è votato meno che nel resto della provincia: solo il 32,74%. Ecco come è andata comune per comune:



AMEGLIA 53,50

ARCOLA 53,42

BEVERINO 55,45

BOLANO 53,16

BONASSOLA 49,58

BORGHETTO 42,41

BRUGNATO 56,03

CALICE 40,28

CARRO 45,52

CARRODANO 46,72

CASTELN. 52,29

DEIVA 50,52

FOLLO 48,92

FRAMURA 46,79

LA SPEZIA 49,68

LERICI 62,90

LEVANTO 70,62

LUNI 50,83

MAISSANA 42,79

MONTEROSSO 32,74

PIGNONE 34,69

PORTOVENERE 46,32

RICCO' 49,76

RIOMAGGIORE 47,61

ROCCHETTA 43,54

S. STEFANO 55,52

SARZANA 54,00

SESTA GODANO 44,06

VARESE 46,81

VERNAZZA 38,86

VEZZANO 58,27

ZIGNAGO 49,38



Provincia per provincia invece, l’affluenza nella Provincia di Savona è stata del 55,28 % (fu il 52,70% nel 2015), quella nella Provincia di Imperia è stata del 50,18 % (fu il 45,78% nel 2015), quella nella Provincia della Spezia è stata del 54,09 % (fu il 51,77 % nel 2015), mentre quella nella città metropolitana di Genova è stata del 53,51% (fu il 50,94% nel 2015). Le sezioni in Liguria sono 1795.