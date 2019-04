Aereo scarica 80 tonnellate di cherosene nel Mar Ligure, Pastorino interpella Giampedrone

Liguria - Stamane il capogruppo di Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria, Gianni Pastorino, ha scritto all’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone in merito ai possibili danni causati dalle 80 tonnellate di cherosene, scaricate ieri nel Mar Ligure da un aereo in avaria. Nel merito, chiesti ragguagli circa le misure messe in campo dalla regione e dagli altri enti per contrastare un possibile danno ecologico di grave entità, quando la stagione turistica è quasi alle porte. "Situazione molto preoccupante, quella verificatasi nella sera di lunedì a 70 chilometri dalle coste liguri. La manovra di “fuel dumping”, resasi necessaria a causa dei problemi tecnici dell’aereo, rischia di produrre l’ennesima ferita al nostro territorio - dichiara Pastorino -. Le competenze che interagiscono sul Mar Ligure sono molteplici, pertanto chiediamo di essere messi puntualmente a conoscenza di tutte le iniziative che saranno attuate a protezione del nostro ambiente marino e dei litorali, al fine di salvaguardarli da una possibile marea nera. Del resto tutti ricordiamo cosa rappresentò, per le coste liguri, l’incidente della petroliera Haven. L’effetto delle correnti potrebbe determinare ripercussioni gravissime su flora e fauna ittica, provocando un danno incalcolabile per la popolazione ma anche per l’economia, considerato che la stagione turistica è ormai alle porte".