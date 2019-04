Adozioni, Lunardon chiede di 'imitare' il Piemonte

Liguria - Il consigliere regionale Giovanni Lunardon (Pd) ha presentato un’interpellanza, in cui ha chiesto alla giunta perché non è stata stipulata una nuova convenzione con la Regione Piemonte, che è subentrata nelle funzioni ad ARAI (Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali) per continuare il supporto alle coppie liguri in carico e a quelle che vogliono iniziare un nuovo percorso. Lunardon ha chiesto di istituire un servizio analogo a quello del Piemonte. Il consigliere ha ricordato che nel 2008 la Liguria ha attivato una convenzione con l’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali del Piemonte per il supporto alle coppie liguri nel periodo adottivo, ma l’accordo è scaduto il 31 dicembre 2018.

L’assessore ai servizi sociali Sonia Viale ha dichiarato: «Per quanto riguarda le coppie in carico ad ARAI la Regione Liguria siglerà l’apposito accordo con la Regione Piemonte, perché sia garantita la prosecuzione delle procedure legate al percorso adottivo». Per quanto riguarda le coppie intenzionate ad iniziare un percorso adottivo Viale ha spiegato che ci sono anche altre associazioni sul territorio ligure, che possono prendere in carico le coppie quindi «questa unica convenzione poteva limitare la libertà di scelta delle stesse coppie di poter usufruire di un accompagnamento attraverso altre forme associative. Ovviamente stiamo parlando di tutti enti autorizzati dalla Commissione Adozione Internazionale». E in questo senso stanno procedendo le verifiche degli uffici regionali.