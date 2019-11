A Genova si ritrovano 8000 "sardine", sabato tocca a Spezia

Liguria - Giovani, anziani, bambini, famiglie, studenti e professionisti con in mano sardine di tutte le dimensioni e di tutti i colori. Sono 8mila le 'sardine di Genova'. "I pesci non chiudono gli occhi" e "Genova non abbocca". "La Costituzione non è un reato ed è per questo che siamo qua stasera - dicono gli organizzatori - perché ci riconosciamo nei valori della Carta, che è il nostro unico slogan". Le sardine cantano 'Creuza de ma' di De André, 'Bella Ciao' e gli Intillimani, ma anche l'inno di Mameli. "Genova è solo antifascista" intona la piazza.