"Vaccino Astra Zeneca solo alla fascia 18-55 anni: un inciampo"

Liguria - "A mezzanotte la Liguria tornerà finalmente in zona gialla, si tratta di un bel risultato frutto dell’impegno della nostra sanità e di tutti voi nel controllare i vostri comportamenti e nel rispettare la profilassi. E questo darà un po' di fiato a tutti coloro che, fino ad oggi, non potevano lavorare. Cerchiamo di continuare a comportarci bene”. Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel consueto punto sul Covid.

“Colgo l’occasione – ha continuato il presidente – per rivolgere un in bocca al lupo a tutti i direttori delle direzione strategiche delle ASL che abbiamo completato. Auguro a tutti loro un buon lavoro e chiedo loro anche un gigantesco impegno per uscire da questa situazione, da cui si inizia a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel”.

“Purtroppo però – ha aggiunto il governatore ligure – ogni giorno ci sono degli inciampi, a cominciare dalle notizie diffuse in merito al vaccino di AstraZeneca, autorizzato dall’Agenzia per il Farmaco, la cui omologazione riguarda solo le persone tra i 18 e i 55 anni, quindi non è adatto alle persone più anziane, quelle più colpite dalla pandemia. Mentre sotto i 50 anni il numero dei morti è modesto, così come quello degli ospedalizzati. Certamente questo vaccino potrà servire a interrompere la catena del contagio, ma si sperava di poterlo utilizzare più ampiamente, ma così non è”.