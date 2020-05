"Un candidato civico per la Liguria. Mannoni ok, ma non è interessato"

Liguria - "Mannoni? Stiamo ancora discutendo sul candidato. Lui ha detto che non è interessato.

Io penso dobbiamo trovare un profilo civico, quindi Mannoni andrebbe bene ma ci sono anche altri nomi. Dobbiamo trovare un nome che trasmetta l'idea che si apre una fase nuova per la Liguria". Così il vicesegretario PD e deputato Andrea Orlando interviene alla trasmissione Un giorno da pecora di Radio 1 in merito al possibile accordo con i Cinque Stelle per una candidatura comune. In queste ore si configura un voto per settembre, secondo quanto ha fatto capire il governo, e il centrosinistra deve ancora trovare lo sfidante di Giovanni Toti.

Orlando è poi tornato sulla questione degli aiuti economici ad FCA, che ha chiesto un prestito da più di 6 miliardi di euro allo Stato Italiano. "Io non ho mai parlato di poteri forti. Volendo è una colossale scoperta dell'acqua calda. Ho detto che il governo potrebbe avere una serie di rischi perché andiamo incontro ad un aumento della spesa pubblica. E quindi starei molto attento a quali scelte si fanno".