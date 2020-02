"Trenitalia fa metà del fatturato regionale con le Cinque Terre"

Liguria - “Continuo a seguire con grande interesse e ribadisco il mio completo appoggio ai comitati per i pendolari ai fini della piena trasparenza dei contratti di fornitura con annessi ricavi con Trenitalia” dichiara Juri Michelucci. "Mi stupisce la volontà di Trenitalia di ricorrere al Consiglio di Stato, dopo la sentenza del TAR, al fine di non pubblicare i dati e i ricavi derivanti dai contratti di fornitura ma la la Giunta di centrodestra può evitare tutto ciò e fornire i dati che legittimamente i comitati chiedono.

È appurato come solo il trasporto da e per le 5 terre cubi metà fatturato dell’intero trasporto regionale, Regione Liguria conosce i numeri quindi si attivi per far conoscere i numeri. Conoscere questi dati è importante non solo per trasparenza, ma per tutto il nostro comprensorio".