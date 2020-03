"Tre posti di Rianimazione a disposizione dei malati lombardi"

Liguria - "Abbiamo appena finito l'analisi dei numeri, sostanzialmente attesi e ci dicono che quanto predisposto in queste settimane potrebbe essere sufficiente a garantire un volume di cure anche per le sindromi più severe. Tutto questo a patto che le procedure di distanziamento sociale continuino con rigore e attenzione". Lo ha affermato nel tardo pomeriggio di oggi il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando i numeri dell'emergenza coronavirus per questa giornata di lunedì 16 marzo sul territorio regionale (leggi qui).



"Stiamo lavorando ininterrottamente per aumentare l'offerta ospedaliera ligure. Poche ore fa ho visitato il cantiere del San Martino dove sorgeranno presto 120 posti per terapie subintensive e intensive. La nostra mobilitazione non si ferma. Sperando che le curve che guardiamo con maniacale attenzione deflettano presto. Il fatto che aumentino le nostre disponibilità per far fronte all'emergenza Covid-19 ci consentirà di tendere una mano alla Lombardia e da domani metteremo a disposizione tre posti di Terapia intensiva in una delle nostre strutture per altrettanti malati lombardi", ha annunciato Toti.



Il presidente si è quindi concentrato su uno dei temi più dibattuti nelle ultime ore e negli ultimi giorni: quello delle mascherine.

"Ormai sono tutti esperti... e c'è chi si bulla per l'arrivo di qualche dispositivo da Roma... Ringrazio Arcuri e Borrelli per l'impegno che ci stanno mettendo, ma i flussi in arrivo dalla Protezione civile nazionale nono sono largamente insufficienti, sono praticamente irrilevanti rispetto al fabbisogno della Liguria. Delle 80mila previste in arrivo dalla Protezione civile solo 4mila sono Fpp2, e dunque adatte al personale a contatto coi malati. Mi auguro che le linee di rifornimento del governo acquisiscano spessore al più presto, nel frattempo ci siamo mossi per nostre forniture e speriamo di essere autosufficienti nei prossimi giorni a venire".



Riguardo al carico sardo in arrivo nelle prossime ore, Toti ha chiarito nuovamente come fosse indirizzato a privati con destinazione Genova e come, pertanto, sia stato sequestrato. "Da normativa nazionale - ha spiegato - non ci possono essere carichi di Dpi diretti a privati e quindi il carico è stato sequestrato per consegnarlo alla sanità. Avrebbe dovuto andare tutto a Sardegna, ma grazie ai buoni rapporti con la Regione Sardegna siamo riusciti a indirizzarne una parte verso la Liguria".



Toti ha quindi invitato a non fidarsi ciecamente di nessuna misura di protezione. "La sanificazione non impedisce al virus di depositarsi nuovamente su strade e arredi cittadini in un secondo momento. L'unico modo per difendersi è stare distanti, non toccarsi e lavarsi le mani prima di toccare occhi, naso e bocca. Le mascherine, è bene ribadirlo, servono a chi ha sintomi che possono essere ricondotti al Covid-19: un persona sana non ha alcun bisogno di indossare la mascherina. La coperta è corta, ed è per questo che l'uso deve essere fatto con buon senso".