"Traversi negazionista del disagio dei collegamenti in Liguria"

Liguria - “Traversi è un negazionista puro del disagio che sta vivendo la Liguria nei collegamenti”. Dichiara in una nota la parlamentare di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi. “Tanto il ministro De Micheli quanto il sottosegretario avrebbero dovuto mettersi al lavoro già da tempo per risolvere i problemi della nostra regione, ma forse sono rimasti in un lockdown permanente dal quale escono solo per roboanti interviste, tante chiacchiere e zero fatti. Evidentemente sperano che le difficoltà prolungate per la mancanza di decisioni sul nostro territorio si riflettano negativamente sulla campagna elettorale del presidente Toti, ma questo non accadrà. Traversi, invece di snocciolare orari di treni improbabili per chi lavora o vantarsi dell’unico collegamento aereo tra Genova e Roma, farebbe bene da sottosegretario ai Trasporti ad attivarsi per alleviare i disagi di chi transita nella nostra regione o la vuole raggiungere per lavoro o turismo, invece di perdersi in polemiche inutili”, conclude.