"Toti scende in piazza contro un governo legittimo, pensi alla Liguria"

Liguria - "Giovanni Toti è un uomo politico che ormai ha perso la bussola, un ex moderato che pur di compiacere Salvini si improvvisa improbabile costituzionalista e “marcia su Roma”. Così, abbandonato il costume da bagno e i cocktail estivi, eccolo sfilare in piazza Montecitorio con Salvini e la Meloni". Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria bacchetta il governatore ligure: "Peccato che la Costituzione preveda che i Governi nascano e muoiano in Parlamento e che questo Governo ha la stessa legittimità di quello di prima, dove invece sedeva la Lega. In quel caso, stranamente, Toti non scese in piazza. Oggi invece sì. Ma del resto la coerenza di Toti vale la durata di un tweet. Poi svanisce. Invece di girare a vuoto per l’Italia, provi l’esperienza nuova di lavorare per la Liguria. Visto lo sfacelo in cui ci troviamo, grazie al suo “governo dell’apparenza”, sarebbe anche l’ora".