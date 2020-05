"Toti e Bucci, cocktail e buffet in violazione del Dpcm"

Liguria - Al buffet non si comanda. E così, mentre bar e ristoranti stanno facendo i salti mortali per rispettare tutte le regole anti contagio contenute nel dpcm del Governo, Toti e Bucci organizzano un vietassimo cocktail a buffet per l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione dell'Albergo di Poveri, violando le disposizioni che tutti i comuni mortali sono chiamati a seguire. Ironia della sorta il divieto di consumazione a buffet è contenuto nelle linee guida licenziate dalla Conferenza delle Regioni e allegate all'ultimo dpcm del Governo. Non sapiamo se sia più ignoranza o arroganza del potere. Probabilmente entrambe. Come quando Toti decretò il divieto di assembramenti, a decorrere da un minuto dopo la fine della cena per Salvini, che aveva riunito alla Fiera 1400 leghisti. È triste quando le istituzioni danno il cattivo esempio. Con questo buffet inutile (e fuori legge) a cui hanno partecipato anche gli assessori Cavo e Piciocchi, Toti e Bucci sembrano fare propria la massima del marchese del Grillo: Io so' io e voi nun siete un...”. Lo si legge nella nota diffusa oggi dal gruppo consiliare del Partito democratico in Regione Liguria.



La circostanza è stata documentata anche dai colleghi di Genova 24:

https://www.genova24.it/2020/05/buffet-vietati-al-ristorante-ma-in-conferenza-stampa-allalbergo-dei-poveri-si-banchetta-con-le-mani-235821/