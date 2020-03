"Telenovela Conte, un dramma a puntate"

Liguria - Non entusiasta il commento a caldo del presidente Toti all'annuncio della chiusura di tutte le attività produttive non indispensabili (QUI), arrivato in tarda serata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Non tanto per una questione di merito (“Non so se bloccare il Paese sia la decisione giusta, non sono un epidemiologo. Applicheremo le nuove regole sperando siano utili”, ha affermato il gov), quanto di metodo: “Sono frastornato – ha detto Toti -, assistiamo a messaggi drammatici a puntate, sembra una telenovela. Mi sembra manchi l'analisi e si segua l'emotività del momento, queste modalità mostrano fragilità della classe dirigente”.



Toti si è detto convinto che “vinceremo la sfida, ma pagheremo un prezzo, vedremo morire molte persone. E in tutto questo non bisogna perdere il senso della sacralità delle istituzioni né la capacità di decidere razionalmente, assumendosi talvolta la responsabilità di dire cose diverse da quelle che invocano i social, i quali tuttavia anche io ora sto usando per comunicare (una videodiretta Fb dal divano di casa, ndr)”. Il presidente ha kennedianamente invitato i cittadini e le parti sociali – sindacati, Confindustria - “a chiedersi come possano dare un contributo utile a combattere la pandemia, dove possano stare per prendere parte allo sforzo comune di questa battaglia”.



N.R.