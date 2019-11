"Superticket fatto con fondi nazionali, sempre meglio tardi che mai"

Liguria - La Regione Liguria abolisce il superticket per gli under 18, ma lo fa utilizzando i soldi messi a disposizione dallo Stato – per la precisione il Governo Gentiloni con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 e non il governo precedente come erroneamente sostiene la Giunta Toti – senza investire un euro di risorse proprie. Ed è un vero peccato, perché se avesse deciso di stanziare un finanziamento regionale che integrasse quello nazionale avremmo potuto ampliare la platea dei cittadini esentanti da questa tassa, come hanno fatto molte altre regioni italiane già da parecchio tempo a partire dall’Emilia che lo ha abolito un anno fa per i redditi familiari oltre i 100 mila euro.



Invece la Liguria, oltre ad averci messo quasi 5 anni per applicare una parzialissima abolizione del sueperticket e un anno e mezzo per utilizzare questo fondo nazionale, mette in campo un intervento settoriale, utile, ma lasciando scoperto nuclei familiari, cronicità e fasce più povere. Per fortuna l’attuale Governo, di cui fa parte il Partito Democratico, ha già deciso di inserire nella Legge di Bilancio 2020, grazie all’interno del ministro della Salute Speranza, l’abolizione del superticket a partire da settembre e quindi ci penserà lo Stato a fare ciò che la Giunta Toti non è stata capace di fare per i liguri, se non usando, tardi, fondi nazionali.



Gruppo Pd in Regione Liguria.