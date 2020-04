"Su cantieri scuola lavoro serve una proroga"

Liguria - "Nel novembre 2016 Regione Liguria istituì uno strumento normativo, i “Cantieri Scuola Lavoro” che aveva l’obiettivo di intervenire e porre rimedio alle situazioni più gravi di rischio occupazionale". Lo scrive in una nota il consigliere regionale Italia in comune/Linea Condivisa Francesco Battistini che prosegue: "Quello strumento era indirizzato, in particolar modo a quei lavoratori over 40 o over 60 disoccupati, a quelli sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e ai lavoratori disabili o socialmente disagiati, e prevede l'utilizzo temporaneo e straordinario di questi lavoratori in cantieri scuola e lavoro". "L’emergenza Covid19 - scrive -, con le conseguenti limitazioni alle attività lavorative, ha interrotto questi progetti e, considerato che la durata era originariamente prevista in 12 mesi

e’ evidente come gli effetti della formazione o aggiornamento professionale previsti da quei progetti siano pesantemente ridotti".

"Per questo - conclude la nota - abbiamo chiesto alla Giunta regionale e all’Assessore Berrino, in particolare,di prevedere una proroga, quantificabile in almeno sei mesi, per consentire un riavvio di questi progetti e il superamento della prevedibile crisi economica e lavorativa immediatamente successiva al riavvio delle attività. Crediamo che la tutela di queste fasce di lavoratori sia prioritaria".