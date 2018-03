"Stop alla pubblicità del gioco d'azzardo se vince il M5S"

Liguria - Oltre al dimezzamento dello stipendio e alla trasparenza sui rimborsi, i candidati capilista liguri del MoVimento 5 Stelle Matteo Mantero (Senato), Sergio Battelli e Simone Valente (Camera) si sono impegnati a proporre, una volta eletti in Parlamento, il divieto ad ogni forma pubblicità diretta o indiretta al gioco d'azzardo.



"Invitiamo i capilista liguri delle principali forze politiche, da Rixi a Paita, da Biasotti a Pastorino, a fare come noi, assumendo una posizione chiara e netta contro la promozione e la pubblicità in qualsiasi forma dell'azzardopatia, esattamente come avviene per il tabacco - questo il contenuto del video-appello dei tre parlamentari M5S - Come e più delle sigarette, l'azzardo patologico crea dipendenza, fa male alla salute e distrugge la vita delle persone, anche e soprattutto dal punto di vista sociale e sanitario. A parole tutte le forze politiche sono d'accordo. Alla vigilia del voto del 4 marzo, è arrivata l'ora di essere coerente nei fatti, rifiutando chiaramente il voto delle lobby dell'azzardo e dicendo un No forte e chiaro ad ogni promozione e sostegno ad una delle più grandi piaghe del nostro tempo, in Liguria e non solo."



MoVimento 5 Stelle