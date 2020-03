"Sospendere la tassa di soggiorno sarebbe un errore imperdonabile"

Liguria - Da settimane ormai, la situazione legata al Covid 19 sta interessando tutti i settori, compresi quelli del turismo e dell accoglienza in Liguria.

Diverse le idee e le proposte per fare fronte alle negative ricadute che saranno indubbiamente da affrontare.

Pochi giorni fa, è arrivata la proposta di sospensione della tassa di soggiorno.



Non è d'accordo Angelo Vaccarezza, Capogruppo di "Cambiamo!" in Consiglio Regionale: "Il turismo è uno dei primi comparti ad essere entrato in crisi, questo è un dato di fatto; il nostro impegno deve essere quello di utilizzare tutti gli strumenti e le iniziative utili a rilanciarlo e supportarlo. Servono azioni volte a tutelare il settore, ma non è certo tagliando la tassa di soggiorno che si aiuta il turismo. Le aziende vanno aiutate con specifiche azioni: ammortizzatori sociali, taglio dei tributi comunali. La tassa serve a “fabbricare il prodotto”, dare servizi e fare promozione. Chiederne l’annullamento è assolutamente inutile. sarebbe solo un impoverimento del sistema. E' invece necessaria una forte, campagna di comunicazione che abbracci tutti i media e che riguardi il territorio anche livello nazionale in modo da andare a “parlare” in primis con i nostri connazionali che dovranno sentirsi responsabilizzati nell’aiutare per prime le aziende italiane, trascorrendo le vacanze nella nostra meravigliosa terra".