"Sanzionati per aver ricordato Ramelli, ucciso a colpi di chiave inglese"

Liguria - Il risposta alle dichiarazioni dell’On. Pastorino, come Lega Giovani Liguria sosteniamo l’On. Luca Toccalini, deputato e Coordinatore federale del nostro movimento giovanile, per l’intervento di ieri alla Camera dei Deputati: spiace che il deputato Pastorino non si sia reso conto dei “due pesi e due misure” utilizzati in questo periodo di lockdown.

Pastorino definisce Sergio Ramelli “giovane militante neofascista”: Ramelli fu assassinato a colpi di chiave inglese in seguito all’esposizione nella bacheca della sua scuola di un tema in cui denunciava la barbarie delle brigate rosse.

Ai quattro ragazzi che hanno “osato” deporre una corona di fiori in sua memoria è stata elevata una sanzione pecuniaria; le decine di militanti di sinistra che hanno sfilato per le vie di Bologna, Milano e Roma in occasione della Festa della Liberazione non hanno avuto, invece, alcuna conseguenza nonostante le misure restrittive in vigore.

Non solo. Il Presidente del Consiglio chiede un atto d’amore alle banche poi permette che vangano verbalizzati 400 euro di multa a chi, disperato, manifesta perché non ha i soldi per mangiare.

Non prendiamo alcuna distanza dalle parole di Toccalini, le sottoscriviamo e ci stupiamo di questa vergognosa presa di posizione: vorremmo la si smettesse in questo Paese di concedere trattamenti di favore in virtù della sola fede politica e appartenenza partitica.



Lega Giovani Liguria