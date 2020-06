"Sanità, da Viale bieca propaganda su pelle cittadini"

Liguria - Prendiamo atto con soddisfazione dell’approvazione del nuovo piano territoriale per la sanita’, previsto dal Decreto Rilancio, e ringraziamo il Governo e, in particolare, il Ministro Speranza per aver reso disponibili le risorse economiche.

L’aumento dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva e del personale sanitario, tarato sui dati di utilizzo della primavera appena trascorsa e’, certamente un punto di partenza importante per poter affrontare una potenziale nuova ondata di contagi.

Cosi’ come la diversificazione dei percorsi di accesso, un passaggio che avevamo richiesto a gran voce fin dall’inizio dell’epidemia, e l’estensione, a tutte le strutture sanitarie liguri preposte, del trattamento con plasma, altra nostra richiesta che, da troppo tempo giaceva sul tavolo del duo Toti/Viale.

E’ necessario che tutte le Istituzioni agiscano, ciascuna per le proprie competenze, per riportare a una sorta di normalita’ l’attivita’ sanitaria regionale.

Il Governo sta facendo bene il suo lavoro, ora tocca alla Regione.

Per troppo tempo l’Assessore Viale anziche’ dedicarsi alla gestione della sanita’ regionale si e’ concentrata sulla polemica e il rimpallo delle responsabilita’ cercando sempre di lavarsene le mani.

Una bieca propaganda elettorale sulla pelle dei cittadini.

I posti letto di terapia intensiva e sub intensiva sono importanti, come dimostrano le risorse economiche e le indicazioni che arrivano dal Ministero della salute

Ad Alisa e alle ASL territoriali continuiamo a chiedere con urgenza le misure di prevenzione e il potenziamento della medicina territoriale, affinche’ i ricoveri siano ridotti al minimo e i pazienti siano presi in carico con diagnosi tempestiva e terapia immediata, laddove possibile, direttamente a domicilio.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa