"Riparto fondo sanitario penalizza la Liguria, colpa di Toti"

Liguria - "È davvero incredibile che la Giunta Toti festeggi il riparto del fondo sanitario nazionale. Perché a fronte di un miliardo di euro in più stanziato dal Governo per il 2018 rispetto al 2017 (gli esecutivi di centrosinistra sono gli unici che non solo non hanno tagliato ma hanno anche aumentato il fondo), alla nostra regione arrivano appena 4,8 milioni di euro in più.

La Liguria, però, come quota d’accesso, conta quasi il 3% a livello nazionale, quindi a fronte di un incremento di un miliardo di euro alla nostra Regione sarebbe dovuto toccare un aumento di circa 30 milioni di euro, non di 4,8 milioni. Altro che premio all’azione della Giunta: il riparto effettuato dai presidenti delle Regioni ci ha fortemente penalizzato. C’è da chiedersi dove fossero il presidente Toti e il la vicepresidente Viale mentre si decideva tutto questo. Erano presenti? Hanno approvato questo disastro? Perché è chiaro che con questi numeri far quadrare i conti di quest’anno sarà estremamente difficile. La Liguria è stata punita non premiata, del resto avendo speso 90 milioni di euro in due anni per i farmaci era difficile che accadesse il contrario".



Gruppo Pd in Regione Liguria.