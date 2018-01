`Razza bianca`, bufera su Fontana. Benifei: `Moderati, votate Pd`

Liguria - "Non possiamo perché tutti non ci stiamo, quindi dobbiamo fare delle scelte, decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società deve continuare ad esistere o deve essere cancellata, è una scelta. Se la maggioranza degli italiani dovesse dire noi vogliamo autoeliminarci vorrà dire che noi che non vogliamo autoeliminarci ce ne andiamo da un’altra parte". Lo ha dichiarato nelle scorse ore a Radio Padania, parlando di immigrazione, Attilio Fontana, esponente della Lega Nord, candidato alla presidenza della Regione Lombardia. Parolet - in particolare il riferimento alla salvaguardia della "razza bianca" - che hanno destato scalpore.



Anche l'europarlamentare spezzino Brando Benifei, Pd, ha detto la sua. "In un qualunque paese europeo occidentale dopo un’affermazione del genere il partito appartenente al Ppe che avesse avuto l’idea di sostenere un tale candidato avrebbe immediatamente ritirato il sostegno, così avrebbero fatto i Republicains francesi o la Cdu tedesca o il Pp spagnolo. In Italia invece Forza Italia non batte ciglio e spero che un po’ si vergognino molti suoi dirigenti. Per questo cari moderati italiani, cari elettori del “buonsenso” e della “stabilità”, in Lombardia e in Italia se volete evitare una deriva di estrema destra dovete votare il Pd e la sua coalizione, non ci sarà una grande coalizione degli europeisti, della buona volontà, del “sistema” a giochi fatti, l’alternativa è fra una legislatura di transizione e a guida del centrosinistra che garantisca un futuro al nostro Paese o una deriva che ci porta dritti in Ungheria e Polonia, non certo in Germania".