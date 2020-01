"Prolungare indennità per lavoratori bloccati da crollo Morandi"

Liguria - "A quasi un anno e mezzo dalla tragedia del Ponte Morandi, gli effetti sui lavoratori e sul tessuto produttivo della città di Genova e della Regione sono ancora molto forti. Abbiamo perciò presentato, raccogliendo le istanze di Regione Liguria, Comune di Genova e di tutte le associazioni del territorio, una serie di emendamenti al dl Milleproroghe che vogliono sostenere in modo concreto il territorio e i cittadini". Lo afferma in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. "Proponiamo un'agevolazione a fondo perduto a fronte di investimenti produttivi da parte delle imprese della zona franca urbana; la possibilità di assunzione da parte delle aziende partecipate pubbliche dal Comune di Genova per quei lavoratori dipendenti, artigiani e commercianti che hanno perso il proprio impiego o hanno dovuto chiudere la propria attività in seguito al crollo del ponte. Va inoltre esteso temporalmente il sostegno a imprese e liberi professionisti che hanno subito un decremento di fatturato e va prevista una somma una tantum, nel limite di 15mila euro, a copertura dei maggiori costi che hanno dovuto sostenere, somma che va riconosciuta anche ai titolari di Srl unipersonali che hanno dovuto sospendere temporanea l’attività. Chiediamo poi di prolungare l’indennità a favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in seguito al crollo e di dotare Regione Liguria di fondi straordinari anche per il 2020 per il trasporto pubblico locale", conclude.