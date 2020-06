"Primarie di coalizione per uscire dallo stallo"

Liguria - "Trofeo della Regione. Tappa del primo giugno. Dello Strologo in lieve vantaggio, Sansa incollato, seguono Massardo e Becce, infine il gruppone con Comanducci, Conti, Ghio, Mannoni...". Scriveva così, l'altro ieri, l'ex sindaco della Spezia, Massimo Federici, sulla sua pagina Facebook. Gli interventi sui temi della politica si sono diradati molto rispetto a cinque anni fa, ma l'attenzione per quello che accade nell'alveo del centrosinistra rimane. E in quello ligure, in questo momento, c'è tanta, tantissima confusione.

Dopo l'altalenante idillio con Ferruccio Sansa, la disponibilità di Aristide Fausto Massardo e del rettore Paolo Comanducci, nei giorni scorsi l'attenzione si è spostata tutta su Ariel Dello Strogolo. Ma l'entusiasmo non è stato unanime. Anzi. Sinistra italiana continua a puntare su Sansa, mentre il Movimento cinque stelle ligure non nasconde i suoi dubbi, causati dal timore che la scelta di un candidato non ideale possa portare a perdere voti a favore della ex capogruppo Alice Salvatore, che ora corre in solitaria.



A proporre una maniera per far diradare le nebbie ci pensa Alleanza civica Liguria, il movimento che racchiude l'essenza del civismo all'interno del centrosinistra ligure.

"Siamo molto contenti, come civici, che più persone della società civile abbiamo dato la loro disponibilità per l’impegnativa campagna elettorale e per il governo della Regione Liguria. Si tratta di disponibilità da apprezzare, ma l’impasse che sta caratterizzando la scelta del candidato presidente, la fumosità dei programmi fino ad ora emersi, e la volontà di spostare a Roma ogni decisione, alla ricerca di un accordo nazionale, espropriando così il territorio di una scelta che gli appartiene, rischia di allontanare nuovamente ed ancora di più i cittadini dalla politica". Così Lorenzo Forcieri, Paolo Mione, Alessandro Garassini, Arcangelo Merella e Zizzi Stagnaro esordiscono nell'intervenire nel dibattito politico regionale.



"Per uscire da questa insidiosa situazione, a pochi mesi dal voto, proponiamo di indire elezioni primarie tra tutti i candidati che intendono partecipare a patto che ognuno di loro si presenti con un programma preciso delle cose da fare, in particolare su: Sanità (rete ospedaliera e territoriale), Infrastrutture, Ambiente, Lavoro, e che si impegni poi a convergere sul vincitore. Le elezioni primarie - proseguono da Alleanza civica - si possono tenere entro giugno e possono anche essere svolte su piattaforma informatica, sicura e impermeabile, aperte a chiunque si riconosca nella coalizione e intenda dare il proprio contributo. Sarà così possibile scegliere democraticamente il programma e candidato, che potrà in tal modo, avvalersi della mobilitazione e dello slancio che le primarie gli daranno. Questa è la proposta che Alleanza civica avanza ai partiti e ai movimenti interessati a costruire un’alleanza per la vittoria e per il governo della Regione Liguria", concludono.