"Per governo e opposizione regionale medici in corsia senza mascherine"

Liguria - “Fosse per chi è al governo e per chi fa opposizione in Regione i nostri medici andrebbero in corsia tra i malati senza mascherine”. Un Giovanni Toti al vetriolo quello presentatosi stasera in conferenza stampa, dopo aver assorbito nel corso della giornata una serie di attacchi da parte di centrosinistra e Movimento cinquestelle sia su temi legati alla gestione 'tecnica' dell'emergenza coronavirus, sia per l'organizzazione della consegna di 50mila mascherine in programma domani. Un carico in arrivo – ha sottolineato il presidente – grazie all'attivazione di canali privati (la donazione arriva da Cosco Shipping) “e non dal governo, che dall'inizio della crisi non ci ha fornito un numero nemmeno minimamente sufficiente di dispositivi”. Cartucce finite? Nossignore: “Stupisce che le opposizioni politiche – ha continuato Toti – facciano polemica su argomenti che non dovrebbero prevederne. Polemiche che arrivano da forze che sostengono un governo che non è in grado di darci risposte. Ci chiedono anche di usare test sierologici quando è il loro stesso governo a dire di non farlo: dovrebbero consultarsi con sé stessi e con i loro ministri. La consegna di domani? Chi parla di cerimonie e passerelle ha bisogno seriamente di farsi vedere da uno specialista. E si tratta di forze politiche che sostengono un governo che non ci ha dato quanto necessario. Dovrebbero invece ringraziare con deferenza e cordialità la compagnia che ci aiuta – donando e trasportando dalla Cina le mascherine -, i cui rappresentanti domani riceverò per un ringraziamento”.



Toti ha spiegato che l'intenzione della Regione è "creare una spina dorsale per rifornire gli ospedali, e una volta coperti questi provvedere a proteggere le fasce più esposte della popolazione. Nei prossimi giorni, spero entro sabato, un milione di mascherine sarà distribuito ai Comuni liguri per consegnarle a pubblici ufficiali e autisti”. In merito ai numeri della giornata, ancora in prevista e scontata crescita, il gov ha parlato di “una giornata pesante e andrà avanti così ancora per qualche giorno. Siamo nella fase di maggior crescita dell'epidemia ma anche di maggior espansione della nostra sanità. Anche oggi abbiamo lavorato per garantire adeguati Terapie intensive e posti letto per cure di media intensità su tutta la Liguria. Abbiamo una capacità di reazione in crescita, ma è ovvio che la risposta non possa essere infinita, perciò rinnovo il mio appello alla cittadinanza a rispettare rigorosamente tutte le misure di legge: ne va della tenuta delle previsioni epidemiologiche. C'è ancora troppa gente in giro senza che abbia necessità impellenti”. Il presidente ha aggiunto che sono arrivati a quattro i laboratori per i tamponi (“Le capacità aumentano di giorno in giorno, ma aumentano anche i malati”) e che per i già menzionati test sierologici “si valuta la possibilità di utilizzarli come forma di ricerca utile a tracciare gli sviluppi dell'epidemia”, escludendo invece l'utilizzo clinico, di 'caccia' ai positivi, anche perché questo è il parere dell'Istituto superiore di sanità