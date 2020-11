"Penetrazione del virus è stabile, la curva RT in lieve discesa"

Liguria - “Dai dati in nostro possesso possiamo dire che la percentuale di penetrazione del virus è sostanzialmente stabile e la curva RT è in lieve discesa e domani vedremo meglio sulla base dei numero dei tamponi che verranno fatti. Stabili anche il numero degli ospedalizzati. Complessivamente oggi è stata una giornata relativamente tranquilla dicono gli esperti, come ovviamente può essere tranquilla una giornata durante una pandemia. Si registrano infatti 16 ricoverati in meno, siamo sotto quota 1.500. Non crescono le terapie intensive sono a 111, in calo in tutte le ASL. Con la ASL 3 Genovese sostanzialmente stabile con 200 ricoverati. Si registra una sostanziale stabilità degli accessi nei pronto soccorso della regione, un buon flusso di dimissioni e un accorciamento medio della durata dei ricoveri, grazie anche all’apertura di Covid hub, strutture a bassa intensità di cura per le dimissioni delle persone fragili e del Covid Hotel, come quello di Genova che consente l’isolamento e la fine delle convalescenze senza occupare letti di ospedale. Oggi sono 15 i deceduti, dato doloroso e purtroppo atteso. Proprio per riparare le persone più fragili e anziane abbiamo messo a punto una serie di misure di protezione, tra cui corse di taxi gratuite e scontistica nei negozi. A tutti raccomandiamo comunque sempre la massima prudenza”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sull’emergenza Covid.