“Parole Mulè in linea con posizione ufficiale del partito. L’obiettivo sia vincere le elezioni”

L'intervento del commissario per la provincia di Genova di Forza Italia, ed i commissari per Genova città Mario Mascia, per La Spezia Fabio Cenerini, per Savona Marco Melgrati e per Imperia Simone Baggioli.

Liguria - “Conoscendo l’onorevole Giorgio Mulé sappiamo bene che le sue dichiarazioni sulle elezioni, fatte durante la conferenza stampa del coordinamento regionale di FI, non sono frutto di “rancori personali”, ma rispondono pienamente alla linea ufficiale del partito, che ha confermato, ancora una volta, un giudizio positivo sull’operato del Presidente Toti. In Parlamento l’onorevole Mulè è sempre in prima linea nella difesa e nella tutela degli interessi della nostra Liguria, incarico che svolge con particolare competenza e passione. Per questo motivo dopo aver letto la dichiarazione di “Cambiamo”, contro Mulè, ci è venuto spontaneo ribadire che non c’è tempo per scontri ed attacchi. L’unico obiettivo deve essere solo ed esclusivamente uno: vincere le prossime elezioni regionali! Questo non toglie che gli accordi definitivi vengano fatti dai leader nazionali della coalizione, come avviene in tutta Italia e riguardino naturalmente il governo complessivo della regione. Per il bene della nostra Terra puntiamo su ricette concrete, sulle professionalità e sulle già dimostrate capacità dei nostri candidati, insieme a tutti coloro che hanno a cuore questo meraviglioso territorio” - Così il commissario per la provincia di Genova di Forza Italia, ed i commissari per Genova città Mario Mascia; per La Spezia Fabio Cenerini; per Savona, Marco Melgrati e per Imperia, Simone Baggioli.