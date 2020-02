"Ordinanza coronavirus, cerchiamo applicazione omogenea in tutta la regione"

Il presidente Toti in conferenza stampa: "Palestre e piscine sono aperte per le attività usuali. Ok anche i mercati rionali. No agli assembramenti".

Liguria - Prima giornata di ordinanza 'anticontagio' andata. Il presidente Giovanni Toti, nella conferenza stampa tenutasi alle 19 in Regione, ha fatto il punto sul provvedimento: “Stiamo lavorando con Anci – ha affermato Toti - per definire un'interpretazione regionale omogenea dell'ordinanza, a cui i sindaci possono derogare, ove lo ritengano opportuno, rendendola più restrittiva. Se un sindaco vuole chiedere un mercato o un'installazione sul suo territorio ne ha facoltà, non possiamo fargliene una colpa, ma se ci atteniamo a regole uniformi rendiamo più chiara la vita ai cittadini. L'ordinanza regionale non intende impedire la vita alle persone, ma evitare assembramenti, manifestazioni, eventi con pubblico. Palestre e piscine, pubbliche o private che siano, per l'utilizzo sportivo usuale sono aperte, ma si deve evitare di organizzare manifestazioni, trofei, tornei. Per noi i mercati rionali e settimanali sono aperti, le fiere occasionali dedicate ad eventi eccezionali che portano grandi flussi di persone sono vietate, per capirci”.



Domani, al termine del consiglio regionale (che si svolgerà a porte chiuse), il presidente ha annunciato che incontrerà i capigruppo consiliari. “Eventuali modifiche all'ordinanza saranno adottate dopo il confronto con loro”, ha detto. Sempre domani il Gov incontrerà le parti economiche, datoriali e sociali e le varie associazioni del mondo economico per fare il punto della situazione.