"Non usa gps ma segnale radio, misura temperatura e ossigeno"

Liguria - "Siccome non possiamo militizzare il paese e chiedere a carabinieri e polizia di andare in giro con la cordicella, ma dobbiamo comunque mantenere le distanze, abbiamo pensato a questo strumento che potrà sembrare folcloristico ma, secondo noi, avrà invece una sua importanza. Sempre rimanendo consapevoli che bisogna ricordarsi di stare a due metri, di indossare la mascherina se ci avviciniamo. Ma penso che questo sia un piccolo e interessante passo che può diventare un oggetto, un divertimento, una moda che aiuterà a ricordare a noi stessi il rispetto delle distanze". Presentato questa mattina a Genova “iFeel-You”, il primo prototipo di braccialetto elettronico per misurare la distanza tra le persone frutto della collaborazione fra Regione Liguria e Istituto Italiano di Tecnologia. Giovanni Toti, che ha introdotto la dimostrazione, crede in un oggetto che per il momento divide l'opinione pubblica tra favorevoli e contrari: "Occorre trovare misure ragionevoli, tecnologie che ci possiamo permettere, ma è necessario agire: perché lunedì non ci sarà una tavola della legge scolpita nella pietra, ma una serie di suggerimenti che verranno affinati col comportamento, nei diversi territori. Spero che in spiaggia non si arrivi davvero al 5x4 suggerito nelle schede tecniche dell'Inal perché 20 metri quadrati è la misura di un mini-appartamento. Ma magari con quel braccialetto possiamo ridurla un po'".



Alla conferenza stampa anche il direttore scientifico dell’IIT Giorgio Metta: "La distanza dipende dal nostro comportamento e considerando che dobbiamo riabituare i nostri comportamenti, come istituto abbiamo pensato di fornire delle tecnologie, basandoci sulla robotica. Abbiamo poi provato a rendere lo strumento indossabile, da qui l'idea del braccialetto che si può usare in contesti diversi: con una semplice app sullo smartphone che misura la distanza, ad esempio, non posso fare il bagno, con questo sì. Non ci traccia, ma ci ricorda quando non stiamo mantenendo la distanza adeguata. Le idee sono tante, abbiamo inserito sensori per la misurazione della temperatura, anche quelli che riguardano i parametri dell'ossigeno. Tutto questo in vista di un'apertura il più possibile ampia nella cosiddetta fase 2. Come funziona? Non ha il gps, usa il segnale radio per dirci se siamo troppo vicini ad un altro braccialetto. Dà l'allarme, insomma, per mantenere la distanza di sicurezza". Il ricercatore di IIT e coordinatore del progetto braccialetto, Daniele Pucci, ha aggiunto: "Ci siamo resi conto che le sole applicazioni non davano la soluzione corretta per fornire uno strumento con quell'obiettivo. Quello che noi abbiamo pensato è usare parte dei nostri risultati di ricerca per concepire un oggetto da indossare con funzioni aggiuntivi. Un braccialetto con due funzioni generali: allertare la persona che lo indossa se uno si avvicina troppo e monitorare la temperatura corporea. Abbiamo concepito questo prototitpo che adesso dovrà vivere la fase di ingegnerizzazione e di produzione. Non è pensato per 60 milioni di italiani, per entrare in alcune strutture". Alla conclusione il braccialetto è stato mostrato nelle sue funzionalità base attraverso una dimostrazione live da parte del team IIT in Piazza De Ferrari. Ora che ne sapete un po' di più, se non lo avete ancora fatto, dite la vostra opionione, attraverso il nostro sondaggio.