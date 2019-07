"Non siamo in ansia ma Berrino dovrebbe sapere come funzionano le commissioni"

Liguria - "Rassicuriamo Berrino: da parte nostra, nessuna ansia per le future elezioni. Probabilmente a qualcuno brucia ancora non essere stato eletto a Bruxelles", risponde il consigliere regionale Fabio Tosi alla replica di Berrino.



"Per quanto riguarda l'importante appuntamento di oggi - dice il consigliere regionale -, atteso e calendarizzato da tempo, solo questa mattina, a inizio seduta della III Commissione, il vice presidente De Ferrari è stato informato dell'assenza di Berrino. A darci contezza della defezione, gli uffici di Commisisone, i quali hanno consegnato copia (allegata) della sua scarna comunicazione (datata però 15 luglio 2019). In questa, Berrino informava che non avrebbe preso parte alla seduta odierna perché impegnato a Roma nella presentazione del piano dell'Enit per il prossimo triennio".



"Noi non siamo tenuti a sapere quando Berrino deve andare a Roma - scrive Tosi -. Ci aspettiamo però che onori gli impegni presi con chi lo interpella invano da anni. E sì, ribadiamo che la sua assenza odierna, in Regione, è ingiustificata. Come lo è la sua mancanza di rispetto per tutti i componenti della Commissione e per i tanti auditi (sindaci di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso al Mare; il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre; i presidenti di non poche Associazioni turistiche, escursionistiche e ambientali; i presidenti del Comitato Pendolari Levante Ligure e dell'Associazione di Cittadini delle Cinque Terre), che stamattina hanno avuto l'amara sorpresa di non potersi interfacciare con l'assessore. Ricordiamo a Berrino che quando convocammo questa Commissione avevamo espressamente richiesto la sua presenza, in qualità di assessore competente vista l'importanza della tematica".



"Per quanto riguarda il regolamento delle Commissioni - scrive Tosi -, facciamo un piccolo ripasso a beneficio dell'assessore: gli auditi riferiscono, i Commissari fanno domande e gli auditi a loro volta rispondono. Dopodiché, i lavori della Commissione proseguono con i Commissari che rivolgono domande specifiche all'assessore. Ripeto: all'assessore. Che è tenuto a rispondere. Oggi tutto questo non è stato possibile! E ci sarebbe stato tanto da dire, tematiche che attendono da tempo di essere affrontate... visto che, a detta degli intervenuti, risulta molto difficile se non impossibile rapportarsi con Berrino per cercare di porre seri rimedi a una politica turistica totalmente fallimentare. Se le mie sono brutte figure, non riesco a usare un aggettivo che qualifichi la condotta odierna di Berrino".