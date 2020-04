"Ma quale grazie, al personale sanitario bisogna chiedere scusa"

Liguria - «Hanno mandato al massacro un’intera classe sanitaria, fatta di medici, infermieri, tecnici e oss. E adesso dicono “grazie”. Quando si dice “essere facce di bronzo” probabilmente ci si riferisce a comportamenti del genere; perché chi governa la nostra regione sembra non avere limiti, in termini di faccia tosta. Per onestà intellettuale avrebbero dovuto scrivere “scusateci”, anziché “grazie”».Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, vicepresidente della commissione regionale sanità, commentando la campagna di affissioni promossa da Regione Liguria e Comune di Genova per celebrare l’impegno dei lavoratori del comparto sanitario durante l’emergenza covid-19 tuttora in corso.



«Riconoscimento tardivo. Perché prima non sono riusciti a dare istruzioni coerenti a medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale. Non sono riusciti a fare programmazione ospedaliera, col risultato di aver impestato di covid tutti i nosocomi della regione. Hanno abbandonato a loro stesse le RSA e hanno fatto finta di nulla di fronte al preoccupante numero di morti registrato in queste strutture –ricorda Pastorino -.Non sono ancora riusciti a trovare la quadra sul tasso di mortalità, continuando a comunicare dati decisamente sottostimati, che non collimano con la realtà. E adesso parlano di “fase 2” senza che vi sia una reale predisposizione di misure di sicurezza per il rientro al lavoro dei liguri».



«Certamente ci auguriamo che in queste condizioni non avvenga una recrudescenza del contagio, come paventato da più parti del mondo scientifico. Ci auguriamo tutto il meglio per il nostro Paese e la nostra Regione: se così sarà, non sarà certo per merito dell’operato di Toti e Viale–conclude Pastorino -.La giunta si è dimostrata inadeguata a prendere le redini di un’emergenza, certamente difficile, che doveva essere affrontata con un altro passo e altre modalità. Davvero, meglio se avessero scritto: “scusateci”. Sarebbe stato più apprezzabile».