"La storia si ripete", il consigliere accosta stretta anti contagio ed escalation nazista

Liguria - L'annunciata stretta anti contagio e l'accettazione della stessa? Qualcosa quantomeno di accostabile all'ascesa del nazismo e alla colpevole indifferenza di chi non si è opposto a Hitler e sodali. Questo il parallelo pensato da Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Cambiamo. L'esponente totiano ingauno infatti, sulla sua pagina Facebook Vaccarezza in Regione, ha digitato una parafrasi del celebre sermone del pastore Martin Niemoller - spesso erroneamente attribuito a Bertold Brecht– in cui si punta il dito contro chi, assistendo ai torti perpetrati dai nazisti (nei confronti di comunisti, omosessuali, ebrei), non ha reagito perché quei torti non lo toccavano. “Prima di tutto – scrive Vaccarezza - vennero a prendere quelli senza mascherina, fui contento, perché io la metto sempre. Poi vennero a prendere quelli che si sposavano con troppi invitati, e stetti zitto, perché io non avevo più intenzione di sposarmi. Poi vennero a prendere quelli che avevano partecipato in troppi ad un funerale, e fui sollevato, perché io ai funerali non ci vado. Poi vennero a prendere quelli che organizzavano le cene in casa propria e io non dissi niente, perché non organizzavo cene a casa mia. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare. Attenti che la storia si ripete”.



N.RE