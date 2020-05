"La nota di Troiano sugli OSS è quasi offensiva", dice Battistini

Liguria - "Sul comparto OSS spezzino ho letto una nota striminzita del Commissario straordinario di ASL5, la dottoressa Troiano, e la trovo inadeguata. Al limite dell'offensivo.



Ci sono 158 OSS che rischiano il posto di lavoro. Il Centrodestra nei primissimi anni 2000 ha privatizzato un intero comparto appaltandolo all'esterno. Ora, sempre il Centrodestra vorrebbe internalizzare il settore senza però mettere in campo nulla per salvaguardare l'occupazione di quelle persone.



158 donne e uomini che per anni hanno svolto un prezioso lavoro per la comunità potrebbero ritrovarsi a casa.



I 158 OSS di Coopservice che abbiamo definito "Eroi", assieme a medici, infermieri, tecnici e ausiliari, a breve potrebbero ritrovarsi disoccupati. Inaccettabile!



Un concorso, senza alcun criterio di protezione o clausola di salvaguardia, rischierebbe di falcidiare un comparto intero che per 19 anni ha accudito e curato i pazienti spezzini.



E la risposta a questo non può essere quella fornita dal Commissario Troiano per la quale la soluzione sarebbe quella di prorogare di qualche mese l'appalto. Questo è solo un prolungare l'agonia senza dare una risposta vera ed efficace a quei lavoratori.



I 158 OSS di Coopservice, anche solo per come hanno operato in questa emergenza sanitaria, meritano un encomio. Un gesto di ringraziamento che non può avvenire con una pacca sulla spalla ma, anche considerata la situazione, con una assunzione diretta e a tempo indeterminato.



Noi continueremo a batterci per questo senza però tralasciare i problemi di un settore che, per anni, è stato trascurato nonostante la sua importanza.



La mobilità, per esempio. È stato varato un bando di mobilità extraregionale per 10 posti. Assurdo ci si fermi a questo. Bisogna inserire subito anche la mobilità all'interno dei confini liguri.



Il fabbisogno di personale. ASL5 è la Cenerentola ligure in termini di organico sanitario. Abbiamo in servizio 215 OSS contro i 295 di ASL1 imperiese che ha un bacino di utenza omogeneo a quello spezzino. Questo ci dice che, pur internalizzando gli OSS di Coopservice e provvedendo alla mobilità esterna e interna alla Regione, avremmo subito bisogno di varare un concorso per nuove assunzioni per almeno 50 nuovi posti di lavoro.



Insomma, c'è da ristrutturare un intero servizio e non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo prezioso leggendo risposte inadeguate come quelle fornite dalla dottoressa Troiano".



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa