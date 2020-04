"Inimmaginabile pensare alle elezioni in autunno per allerta meteo e rischio seconda ondata"

Liguria - “La campagna elettorale è l'ultimo dei pensieri in questo momento. Dal governo però è stato emanato un testo con una finestra che esclude il mese di luglio e dipenderà dall'epidemia e dei contagi. La stagione estiva, per una regione come la Liguria, rimane il periodo più sicuro. Il governo ha escluso la finestra di luglio puntando all'autunno, per la nostra Regione è inopportuno. E' inimmaginabile pensare alle elezioni in un periodo di allerta meteo e rischio epidemie. Ma conveniamo che la prima settimana di settembre potrebbe essere una soluzione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso del consueto punto stampa quotidiano che si è svolto poco fa nel corso del quale ha annunciato anche di aver firmato con i presidenti delle regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia sullo slittamento della tornata elettorale. Toti nel punto sanitario ha specificato: “Continua la discesa e il numero importante dei morti continua a dispiacere. Il distanziamento sociale va avanti ad esclusione delle attività consentite. I dati relativi ai test sierologici sono conclusi nelle Rsa. Gli ospiti tra i totalmente negativi e quelli immunizzati corrisponde all'86 per cento. Gli operatori sanitari sono negativi al 92 per cento. La nostra attenzione sulle strutture ha dato risultati. Sui 15mila test sierorologici emerge che nel personale negativo al virus corrisponde al 96 per cento. Corrispondono i risultati dei vari test”.