"In arrivo le mascherine, anche per la popolazione"

Liguria - "Il numero dei nuovi contagi cala, segno che i nostri comportamenti funzionano. Dobbiamo continuare con grande rigore ad abbassare il contagio per tornare nel prossimo futuro lentamente alla normalità". Così Giovanni Toti commenta i dati odierni arrivati dalla Liguria. La crescita c'è ancora ma non è vertiginosa e le strutture sanitarie della regione reggono e reggeranno grazie ai nuovi presidi che si vanno attrezzando. Questo in succo dice il governatore. "Contiamo 90 contagiati più di ieri, che sono un numero significativamente ridotto rispetto ad alcune medie dei giorni precedenti - dice in diretta FB -- Il che vuole dire che stiamo raggiungendo quel famoso picco, che picco non sarà quanto piuttosto un altopiano. E vuol dire anche che le misure stanno funzionando. Stiamo imparando che se ognuno fa il suo dovere possiamo sconfiggere la malattia".

Sui posti letto, Toti promette nel breve un'accelerata. “Sono 1.072 quelli a media intensità, più 52 che si aggiungeranno a breve, e 183 di terapia intensiva a cui si aggiungono 96 di semi intensiva. Quello fatto fino ad oggi è stato un lavoro straordinario, oggi la Liguria è la regione che ha più postazioni di terapia intensiva per migliaio di abitanti in Italia. Questo è segno dell'efficienza della risposta, della dedizione dei medici e di quella degli operai che hanno lavorato a costruire queste sale". Si piangono però 27 nuove vittime. "M a tutti è stato dato modo di avere cure - assicura Toti -, poi purtroppo di coronavirus si può morire e lo sappiamo. Ma nessuno non ce l'ha fatta perché non gli sono state somministrate le cure di cui aveva bisogno".

Dalla prossima settimana dovrebbero arrivare grosse partite di dispositivi di protezione individuale. "Stiamo recuperando il divario tra ciò che serviva alle regioni e ciò che ci hanno dato dal governo - accusa Toti -. Conto la prossima settimana di colmare questo gap grazie ai voli diretti verso la Liguria e conto piano piano di rifornire attraverso i sindaci anche la popolazione stessa di mascherine. Lunedì arriveranno un milione di mascherine da dividere tra i liguri, ma ne abbiamo ordinate in totale 5 milioni che ci permetteranno di dare risposta a tutti". Appuntamento alla nuova conta, "sperando che il trend in calo si confermi, sarebbe una bellissima notizia".