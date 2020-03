"I tamponi a tappeto non salvano, stare a casa sì"

Liguria - E' il tormentone social del momento quello dei tamponi. E come il coronavirus, anche il test rischia il salto di specie: da strumento per capire il comportamento dell'epidemia a metro per valutare la capacità degli amministratori di affrontarla. Così Giovanni Toti oggi pomeriggio dedica all'argomento la sua diretta Facebook quotidiana, quella informale che precede il punto stampa serale con i numeri aggiornati. "Mi rivolgo a chi chiede di fare tamponi a tappeto - dice il governatore -: si tratta di uno strumento molto utile che l'Istituto superiore della sanità suggerisce di fare solo a chi ha sintomi. Consiste in un bastoncino che raccoglie saliva e muco che viene poi analizzato alla ricerca di tracce del virus. E' bene sapere che anche un esito negativo non vi garantisce di essere sani, perché il virus ha un'incubazione molto lunga che può arrivare fino alle due settimane, ci dicono gli scienziati. Oggi vieni tamponato e risulti negativo, pensi di essere scampato al virus ma magari non è così perché potresti improvvisamente diventare positivo, con sintomi o senza. Il tampone fa una fotografia di quel momento, ma non ti dice se stai incubando".



Non si faranno mai test a tappeto quindi perché "il tampone non ti dice se domani o il giorno dopo o il giorno dopo ancora diventerai positivo. Per essere sicuri dovresti fare il test molecolare ogni singolo giorno della tua vita, aspettare le 7 ore dello screening per avere un risultato e poi rifarlo la mattina dopo. Capite bene che non è una procedura possibile. Per questo viene fatto solo a chi ha sintomi o chi è ritenuto particolarmente a rischio. Anche se arrivassimo a fare 10mila test a campione al giorno, ci vorrebbero 170 giorni per farlo a tutti i liguri. Si arriverebbe al prossimo Natale per farlo a tutti. Questa è la ragione per cui stiamo aumentando i tamponi, ma per farli innanzitutto al personale sanitario".

Seconda parte: quella sui test sierologici che la Liguria vuole aumentare grazie alla coinvolgimento dei laboratori privati. "Qui si tratta di prelevare sangue da un individuo e cercare l'anticorpo che uno sviluppa nel caso in cui contragga il virus. Questo ci dice se un soggetto ha avuto il coronavirus senza essersene accorto, perché magari con sintomi lievi. A quel punto sappiamo che quell'organismo ha reagito al virus, ma senza dirci se è ancora contagiosa per il prossimo o se può ricaderci dentro. Nessuno può darvi questa certezza. Lo dico perché c'è un bombardamento continuo sul fatto che il tampone potrebbe aiutarci a combattere il virus: non è così".



Per cosa servono allora i test allora? Qui Toti, da laureato in scienza politiche, sfoggia la consuetudine ormai sviluppata con i virologi con cui si confronta quotidianamente da almeno un mese. "Per aiutarci, in determinate categoria di persone come i sanitari o gli ospiti delle residenze per gli anziani, a capire quant'è la quantità di virus che è penetrata e quindi a prevedere quante persone dovremo curare. E ancora, lo screening ci permettere di fare una previsione su quanti posti letto ci serviranno nelle prossime settimane: quanti posti di terapia intensiva al San Martino o negli altri ospedali, quanti di media e bassa intensità di cura e quanti per i clinicamente guariti o per le quarantene". I tamponi oggi sono circa settecento al giorno in tutta la Liguria: "Ma arriveremo a 1.400-1.500 la prossima settimana".

"Capisco che le persone cerchino una speranza e vogliano saperne di più. Ma ripetere che servono tamponi - conclude Toti - non serve a nulla. Serve rimanere in casa, rispettare le norme di igiene delle mani, stare lontano dai colleghi d'ufficio o di cantiere, stare attento a dove ci si siede ad un tavolo di riunione. Serve andare al supermercato, dove le commesse sono diventate bravissime, e usare i guanti per scegliere la frutta, stare lontani dagli altri clienti. E quando si è finito, andare a casa e non uscire. Se c'è un famigliare che fa avanti e indietro con l'esterno, che si mantengano sempre le stesse precauzioni, magari evitare di abbracciarsi o di sedersi vicini in salotto. La fatica è il migliore modo di garantire la sicurezza dei propri cari. L'unica cosa che dà la certezza di non ammalarsi è questa, non il tampone. Non esistono panacee".