"I dati del Sole24 Ore sulla sanità colpa del centrosinistra"

Liguria - "Leggo dure critiche sullo stato della sanità in Liguria, in merito agli articoli pubblicati sui quotidiani locali riferiti all’Indice di salute pubblicato ieri da Il Sole 24 Ore (qui l'articolo di Cds sullo Spezzino) . Una lettura evidentemente superficiale visto che i dati negativi citati sono per la maggior parte riferiti agli anni in cui questa regione era guidata dalla disastrosa amministrazione di centrosinistra (2012-2016). Noto favorevolmente che, al contrario, i dati riferiti all’attività svolta durante gli anni di mandato di questa Giunta sono positivi, come ad esempio il numero dei pediatri o medici di medicina generale attivi sul territorio a marzo di quest’anno”.



Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria replica all’esponente del Partito Democratico. “Da parte nostra – prosegue la vicepresidente Viale - c’è stato e continua ad esserci il massimo impegno: ad esempio, per quanto riguarda la mortalità per tumori, dalla pubblicazione di gennaio 2019 del volume ‘I numeri del Cancro in Liguria’ emerge una diminuzione del tasso di mortalità con un incremento delle diagnosi precoci e delle percentuali di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Ben venga l’indagine sui dati Istat 2015, gli ultimi disponibili, che andrebbe però valutata anche sui progressi fatti negli anni successivi”.